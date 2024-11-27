В Испании при взрыве на заводе погибли три человека

Котёл взорвался на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте. Об этом сообщает государственное агентство EFE.

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Уточняется, что инцидент произошёл в населенном пункте Иби. В результате взрыва произошло обрушение крыши и части стен фабрики, под завалами оказались находившихся на объекте люди.

В сообщении говорится, что погибли не менее трёх человек, ещё семеро получили ранения. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики.

Ранее пять человек пострадали в результате взрыва и пожара на газопроводе комплекса Muscar в штате Монагас в Венесуэле, сообщает RT.

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ФОТО: Соцсети
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