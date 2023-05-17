В Таиланде 21 россиянин пострадали в аварии с катером

Больше 30 иностранных туристов, в их числе 21 россиянин, получили травмы после столкновения катера с бетонной конструкцией.

«На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию», - сообщает РИА Новости.

Четыре россиянина получили тяжелые травмы. Все пострадавшие в аварии были доставлены в семь больниц Пхукета.

Причиной аварии могла стать халатность капитана катера.

