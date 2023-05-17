В Таиланде 21 россиянин пострадали в аварии с катером
17 мая 202319:41
Больше 30 иностранных туристов, в их числе 21 россиянин, получили травмы после столкновения катера с бетонной конструкцией.
«На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию», - сообщает РИА Новости.
Четыре россиянина получили тяжелые травмы. Все пострадавшие в аварии были доставлены в семь больниц Пхукета.
Причиной аварии могла стать халатность капитана катера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru