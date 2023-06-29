В тайге в Кузбассе потерялись трое подростков
Три подростка потерялись в тайге в Кузбассе, они ушли вперед основной группы во время спуска с пика Поднебесный и не вышли к лагерю. Об этом сообщили в управлении МВД по Кемеровской области.
В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что потерявшиеся несовершеннолетние — 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин. Полиция и экстренные службы организовали поисковую операцию, сформированы четыре группы, которые обследуют тропу до Соболиного приюта, участок от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны пика, поселок Амзас, переправы и дорогу к одноименной реке.
«Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в МВД.
Ранее десятилетний мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области, ребенок пошел на охоту вместе с отцом, но отошел от родителя и пропал в районе реки Малый Урил. Известно, что мальчик провел ночь в тайге под дождем, позже спасатели нашли его живым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru