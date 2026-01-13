В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации

Разрушения зафиксированы после отражения воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как отметил губернатор, в городе, а также Красносулинском районе нейтрализовали семь беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле... В Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 января в Ростовской области ликвидировали семь украинских БПЛА самолетного типа, пишет «Свободная пресса».

