В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации
Разрушения зафиксированы после отражения воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, в городе, а также Красносулинском районе нейтрализовали семь беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле... В Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 января в Ростовской области ликвидировали семь украинских БПЛА самолетного типа, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
- В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации
- Больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе и на Кубани
- «Золотое кольцо» расширяется: Почему маршрут не теряет популярность у россиян
- США нацелились на аннексию Гренландии, пока до острова не добралась Россия
- Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
- Продажи новых авто Lada в 2025 году снизились на 24,4%
- Над пятью регионами России сбили 11 дронов ВСУ
- В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru