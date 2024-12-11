В Таганроге после ракетной атаки повреждена котельная
11 декабря 202407:51
Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетной атаки в городе. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
«Повреждена котельная на улице Циолковского... В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение», — написала градоначальница в Telegram.
По словам Камбуловой, поврежденный объект планируют восстановить к 12:00.
Ранее стало известно, что Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ. В результате получило повреждения промпредприятие, сгорели 14 автомобилей, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru