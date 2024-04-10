В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
10 апреля 202411:08
Угроза атаки беспилотников в Таганроге отменена. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
«Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава Таганрога предупредил об атаке дронов, напоминает RT. Фатеев призвал горожан по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможного удара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru