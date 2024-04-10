В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников в Таганроге отменена. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Глава администрации Таганрога предупредил об атаке БПЛА

«Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Таганрога предупредил об атаке дронов, напоминает RT. Фатеев призвал горожан по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможного удара.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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