В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА

«Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Таганрога предупредил об атаке дронов, напоминает RT. Фатеев призвал горожан по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможного удара.

