Глава администрации Таганрога предупредил об атаке БПЛА
10 апреля 202409:59
Атака БПЛА зафиксирована в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Фатеев также рекомендовал горожанам найти место без окон и разместиться на полу.
В марте средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, напоминает RT. Повреждений инфраструктуры города зафиксировано не было.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru