Глава администрации Таганрога предупредил об атаке БПЛА

Атака БПЛА зафиксирована в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев.

В Таганроге после атаки дронов повреждений инфраструктуры не обнаружили

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Фатеев также рекомендовал горожанам найти место без окон и разместиться на полу.

В марте средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, напоминает RT. Повреждений инфраструктуры города зафиксировано не было.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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