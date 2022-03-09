В Таганроге из отдела полиции украли пистолет-пулемёт
В Ростовской области объявлен в розыск житель Санкт-Петербурга, который сбежал из отдела полиции, украв пистолет-пулемет. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, полицейские разыскивают мужчину, которому удалось украсть оружие при побеге из отдела МВД в Таганроге Ростовской области.
В региональном главке МВД уточнили, что сотрудники полиции разыскивают Антона Иваницкого – уроженца Санкт-Петербурга 1983 года рождения. Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто может оказать содействие в поиске Иваницкого и сообщить любую информацию о его местонахождении в УМВД России по городу Таганрогу.
Другие детали того ЧП в полиции не раскрывают.
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