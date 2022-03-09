В Таганроге из отдела полиции украли пистолет-пулемёт

В региональном главке МВД уточнили, что сотрудники полиции разыскивают Антона Иваницкого – уроженца Санкт-Петербурга 1983 года рождения. Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто может оказать содействие в поиске Иваницкого и сообщить любую информацию о его местонахождении в УМВД России по городу Таганрогу.

Другие детали того ЧП в полиции не раскрывают.