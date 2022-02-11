В Краснодаре пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома

Полиция Краснодара задержала 33-летнего приезжего из республики Казахстан, устроившего стрельбу в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В сообщении говорится, что мужчина поругался с супругой, после чего ушёл из дома. Через несколько дней он вернулся в состоянии алкогольного опьянения, однако женщина отказалась пускать его в квартиру.

В итоге пьяный мужчина произвел несколько выстрелов в подъезде из автомата, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка изъяли у задержанного автомат и пистолет - экспертиза установила, что они являются охолощенным оружием.

Мужчина был заключён под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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ФОТО: lenta.newsper.net
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