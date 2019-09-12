В Сыктывкаре загорелась школа. Эвакуировано около 500 человек

В Сыктывкаре на территории школы №12 произошёл пожар. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, предоставленную МЧС. Известно, что здания эвакуированы около 500 человек. Возгорание произошло в подсобном помещении спортивного зала, где хранился инвентарь.

Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники других спецслужб. Устанавливаются все подробности ЧП.