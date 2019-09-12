В Сыктывкаре загорелась школа. Эвакуировано около 500 человек
В Сыктывкаре на территории школы №12 произошёл пожар. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, предоставленную МЧС. Известно, что здания эвакуированы около 500 человек. Возгорание произошло в подсобном помещении спортивного зала, где хранился инвентарь.
Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники других спецслужб. Устанавливаются все подробности ЧП.
Между тем, 2 сентября НСН писала, что пожарные спасли троих детей при тушении пожара в жилом доме в Басманном районе столицы. Об этом сообщает региональный МЧС.
Отмечается, что пожар распространился по квартире на площади 40 кв. метров. Были спасены из огня четверо человек, среди них три ребенка. Всех четверых доставили врачам для осмотра.
Пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного здания по улице Чаплыгина дом 8. Причина возгорания не сообщается. На данный момент пожар потушен.
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