В Москве эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом доме

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в полдвенадцатого ночи 27 августа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали возгорание электрокабелей 12 по 15 этажи.

Как сообщили агентству, эвакуация людей была проведена оперативно. На данный момент информации о пострадавших нет. Пожарные продолжают ликвидацию пожара.







