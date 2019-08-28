В Москве эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом доме
28 августа00:26
Около 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в полдвенадцатого ночи 27 августа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали возгорание электрокабелей 12 по 15 этажи.
Как сообщили агентству, эвакуация людей была проведена оперативно. На данный момент информации о пострадавших нет. Пожарные продолжают ликвидацию пожара.
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