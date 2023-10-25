В Сыктывкаре школьница принесла на урок части тела кота

В городе Сыктывкаре Республики Коми девятиклассница принесла в школу части тела кота, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Предварительно установлено, что школьница вместе с подругой демонстрировали останки животного другим учащимся, пытаясь вызвать интерес. Полиция начала проверку.

В пресс-службе отметили, что школьницы не были замечены в противоправном поведении и не состояли на учете.

Ранее в Уфе 12-летняя девочка отравилась алкогольными напитками в баре. Следственный комитет начал проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЖивотныеШкольникиКоми

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