В Сыктывкаре школьница принесла на урок части тела кота

Предварительно установлено, что школьница вместе с подругой демонстрировали останки животного другим учащимся, пытаясь вызвать интерес. Полиция начала проверку.

В пресс-службе отметили, что школьницы не были замечены в противоправном поведении и не состояли на учете.

Ранее в Уфе 12-летняя девочка отравилась алкогольными напитками в баре. Следственный комитет начал проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья, передает «Радиоточка НСН».

