В Сыктывкаре школьница принесла на урок части тела кота
В городе Сыктывкаре Республики Коми девятиклассница принесла в школу части тела кота, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Предварительно установлено, что школьница вместе с подругой демонстрировали останки животного другим учащимся, пытаясь вызвать интерес. Полиция начала проверку.
В пресс-службе отметили, что школьницы не были замечены в противоправном поведении и не состояли на учете.
Ранее в Уфе 12-летняя девочка отравилась алкогольными напитками в баре. Следственный комитет начал проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru