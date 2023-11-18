В Свердловской области загорелась гостиница на площади 1 тысяча «квадратов»
18 ноября 202308:57
Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Пожар произошел в районе 290 км дороги Пермь-Екатеринбург. По данным СМИ, загорелась гостиница «Дружинино».
«Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — отметили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в 12-этажном жилом доме на улице Стрелецкая в Москве, два человека погибли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru