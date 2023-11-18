В Свердловской области загорелась гостиница на площади 1 тысяча «квадратов»

Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

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Пожар произошел в районе 290 км дороги Пермь-Екатеринбург. По данным СМИ, загорелась гостиница «Дружинино».

«Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в 12-этажном жилом доме на улице Стрелецкая в Москве, два человека погибли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧССвердловская Область

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