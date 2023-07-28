На перевале Дятлова пропал 18-летний юноша

Россиянин Даниил Карпиков пропал на перевале Дятлова в Пермском крае, передают СМИ со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у соседа

18-летний турист перестал выходить на связь 26 июля. Сообщается, что юноша нуждается в медицинской помощи.

Карпикова ищут сотрудники полиции. Сотрудникам правоохранительных органов помогают волонтеры.

В Киргизии при восхождении на пик Победы пропали трое альпинистов из России. На помощь выдвинулся отряд спасателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
ТЕГИ:Пермский КрайТуристыПеревал ДятловаУрал

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