На перевале Дятлова пропал 18-летний юноша
28 июля 202323:43
Россиянин Даниил Карпиков пропал на перевале Дятлова в Пермском крае, передают СМИ со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».
18-летний турист перестал выходить на связь 26 июля. Сообщается, что юноша нуждается в медицинской помощи.
Карпикова ищут сотрудники полиции. Сотрудникам правоохранительных органов помогают волонтеры.
В Киргизии при восхождении на пик Победы пропали трое альпинистов из России. На помощь выдвинулся отряд спасателей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru