В Свердловской области мужчина попытался сжечь кафе из-за запаха еды

Посетитель кафе в городе Ревде Свердловской области пытался поджечь заведение из-за качества еды, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

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Инцидент произошел в кафе «Толстая креветка». Мужчина заказал рыбную закуску и фруктовую нарезку, после чего возмутился, что она пахнет рыбой.

По словам сотрудников заведения, посетитель ушел и вернулся с канистрой. Он разлил бензин перед входом. В руках у мужчины была зажигалка. Полиция задержала дебошира.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПоджогКафеСвердловская Область

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