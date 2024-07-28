В Свердловской области мужчина попытался сжечь кафе из-за запаха еды

Инцидент произошел в кафе «Толстая креветка». Мужчина заказал рыбную закуску и фруктовую нарезку, после чего возмутился, что она пахнет рыбой.

По словам сотрудников заведения, посетитель ушел и вернулся с канистрой. Он разлил бензин перед входом. В руках у мужчины была зажигалка. Полиция задержала дебошира.

Ранее во французской Ницце семь человек погибли при пожаре в жилом доме, отмечает «Радиоточка НСН».

