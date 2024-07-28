В Свердловской области мужчина попытался сжечь кафе из-за запаха еды
Посетитель кафе в городе Ревде Свердловской области пытался поджечь заведение из-за качества еды, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Инцидент произошел в кафе «Толстая креветка». Мужчина заказал рыбную закуску и фруктовую нарезку, после чего возмутился, что она пахнет рыбой.
По словам сотрудников заведения, посетитель ушел и вернулся с канистрой. Он разлил бензин перед входом. В руках у мужчины была зажигалка. Полиция задержала дебошира.
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