В Свердловской области мужчина полз до кабинета врача из-за отказа в коляске
В травмпункте городской больницы Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчине со сломанными ступнями, отказались выдать инвалидную коляску, до кабинета врача ему пришлось ползти. Об этом написала «Комсомольская правда» со ссылкой на супругу мужчины Алену.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 марта.
Женщина рассказала, что на приеме медики диагностировали у мужа закрытый перелом двух стоп. По ее словам, коляску им все-таки выдали, однако произошло это лишь после скандала. Алена также сообщила, что покинуть травмпункт им удалось только после обращения к охране с просьбой открыть отдельный вход с пандусом.
Проверку по этому факту начала прокуратура Каменска-Уральского. Ведомство даст оценку действий персонала травмпункта на предмет соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи.
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