В Свердловской области мужчина полз до кабинета врача из-за отказа в коляске

Женщина рассказала, что на приеме медики диагностировали у мужа закрытый перелом двух стоп. По ее словам, коляску им все-таки выдали, однако произошло это лишь после скандала. Алена также сообщила, что покинуть травмпункт им удалось только после обращения к охране с просьбой открыть отдельный вход с пандусом.

Проверку по этому факту начала прокуратура Каменска-Уральского. Ведомство даст оценку действий персонала травмпункта на предмет соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи.

