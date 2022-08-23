В Свердловской области ликвидировали крупную нарколабораторию

ФСБ ликвидировала крупную подпольную нарколабораторию в деревне Марамзино в Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домовладений в деревне Марамзино Белоярского городского округа ликвидирована подпольная лаборатория. Она использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители во время осмотра помещений изъяли более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование, химические реактивы, пишет RT. Возбуждено дело о незаконных производстве, сбыте, пересылке наркотиков в особо крупном размере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиСвердловская ОбластьФСБ
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