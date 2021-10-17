В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре

Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Свердлова в Асбесте 16 октября около 19 часов. При тушении спасатели обнаружили тела троих мужчин и женщины.

Как сообщалось ранее, шесть человек, из которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Кургане.

