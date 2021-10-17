В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре

По факту пожара в Свердловской области с гибелью четырех человек заведено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по региону Александра Шульгу.

В Москве при пожаре погиб один человек

Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Свердлова в Асбесте 16 октября около 19 часов. При тушении спасатели обнаружили тела троих мужчин и женщины.

Как сообщалось ранее, шесть человек, из которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Кургане.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПожары
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