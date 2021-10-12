В Москве при пожаре погиб один человек
12 октября 202120:58
Один человек стал жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Несчастный случай произошел в доме 26 по Инженерной улице. Причины возгорания устанавливаются.
Данных о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru