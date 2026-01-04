В Сургуте найден мертвым известный врач скорой помощи

По информации «РГ», тело 64-летнего медика обнаружили в его собственном автомобиле, недалеко от дома. По предварительным данным, смерть произошла при странных обстоятельствах и может быть связана с криминалом. Следственные органы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства происшествия. Одна из версий - врач мог стать жертвой нападения, возможно, остановившись, чтобы оказать помощь кому-то.

Юрий Пресняков посвятил работе на скорой помощи несколько десятилетий, спас тысячи жизней и считался настоящим профессионалом. Он родился в Дагестане, позже переехал в Сургут. Коллеги и пациенты отзываются о нём как о «враче от Бога».

Ранее пропавшего судью арбитражного суда Восточно-Сибирского округа нашли мертвым в Иркутске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».