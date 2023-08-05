В Суэцком канале в результате столкновения с танкером затонул буксир

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия ведутся работы по подъему буксира. Согласно данным, танкер был направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств случившегося.

О пострадавших и причинах аварии информации нет.

Ранее сообщалось, что сухогруз Yong Zing 56 под флагом Китая затонул в акватории Татарского пролива на Сахалине. ЧП произошло близ порта Ванино. Судно перевозило 29 тысяч тонн глинозема, сообщает «Радиоточка НСН».

