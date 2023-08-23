В Суэцком канале столкнулись два танкера

Два танкера столкнулись в Суэцком канале. Об этом сообщил сервис отслеживания движения судов Marine Traffic.

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«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», — говорится в сообщении сервиса в соцсети X (ранее Twitter).

Известно, что ЧП произошло с судами Burri с Каймановых островов и BW Lesmes под флагом Сингапура. Последний танкер перевозил сжиженный природный газ, отмечает «Свободная пресса». Другие детали инцидента не уточняются.

Ранее в Суэцком канале затонул буксир Fahd, перед этим судно столкнулось со следовавшим из Сингапура в США танкером Chinagas Legend, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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