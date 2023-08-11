В Петербурге два теплохода столкнулись у стрелки Васильевского острова
Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
ЧП произошло 10 августа.
«По предварительным данным ... теплоход Москва-85, следуя со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом "Роб Рой"», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности плавания. Надзорное ведомство при наличии оснований примет меры.
Ранее теплоход врезался в пирс в Ярославле, по факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru