В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ

Украинские войска ударили по церкви 1812 года в Судже Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Артем Демидов на заседании областного кабмина.

«Среди поврежденных действиями ВСУ объектов культурного наследия мы зафиксировали еще один объект - Троицко-Вознесенская церковь 1812 года», - отметил чиновник.

Заявление о повреждениях направлено в главное следственное управление Следственного комитета.

Сейчас в реестре исторических зданий Курской области, пострадавших от действий ВСУ - «Белой книге объектов культурного наследия» - зафиксировано 49 поврежденных памятников архитектуры и истории.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики пытались прикрываться церквями в Курской области, пишет RT. Ведомство обнародовало кадры, на которых можно заметить позицию ВСУ в десяти метрах от церкви Преображения Господня в пригороде Суджи.

