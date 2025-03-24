В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ
Украинские войска ударили по церкви 1812 года в Судже Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Артем Демидов на заседании областного кабмина.
«Среди поврежденных действиями ВСУ объектов культурного наследия мы зафиксировали еще один объект - Троицко-Вознесенская церковь 1812 года», - отметил чиновник.
Заявление о повреждениях направлено в главное следственное управление Следственного комитета.
Сейчас в реестре исторических зданий Курской области, пострадавших от действий ВСУ - «Белой книге объектов культурного наследия» - зафиксировано 49 поврежденных памятников архитектуры и истории.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики пытались прикрываться церквями в Курской области, пишет RT. Ведомство обнародовало кадры, на которых можно заметить позицию ВСУ в десяти метрах от церкви Преображения Господня в пригороде Суджи.
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