В судах города Москвы произошел технический сбой

В сообщении уточняется, что инженеры уже работают над решением проблемы.

По данным Telegram-канала Baza, сбой произошёл в системе ГАС «Правосудие», где находится информация обо всех судебных делах. Отмечается, что не работает ПО для регистрации входящих документов, также невозможно провести аудио- и видеопротокол процесса. В связи с этим наблюдаются большие задержки в работе судов.

Ранее в корпорации Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



