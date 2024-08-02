В судах города Москвы произошел технический сбой
В столичных судах произошел технический сбой в работе Комлексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), сообщили в официальном Telegram-канале СОЮ.
В сообщении уточняется, что инженеры уже работают над решением проблемы.
По данным Telegram-канала Baza, сбой произошёл в системе ГАС «Правосудие», где находится информация обо всех судебных делах. Отмечается, что не работает ПО для регистрации входящих документов, также невозможно провести аудио- и видеопротокол процесса. В связи с этим наблюдаются большие задержки в работе судов.
Ранее в корпорации Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru