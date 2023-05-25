В суд поступило новое дело по шести статьям против Навального
В Мосгорсуд поступило новое уголовное дело против Алексея Навального (внесен в России в перечень экстремистов и террористов). сообщает РИА Новости.
Его будут судить по шести новым статьям. Оппозиционера обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, создании НКО, посягающей на права граждан и реабилитации нацизма.
В совокупности ему грозит еще до 30 лет тюрьмы.
Ранее Мосгорсуд признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru