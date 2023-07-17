В строящемся здании госпиталя в Брянске произошел пожар

В Брянске произошло возгорание строительного мусора в строящемся здании госпиталя для ветеранов, сообщает RT.

Один человек погиб при пожаре в уральском селе Шайдуриха

В настоящее время пожар ликвидирован. Это произошло до прибытия спасателей.

Ранее в Омске произошел пожар на крыше жилого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары

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