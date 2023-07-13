Один человек погиб при пожаре в уральском селе Шайдуриха

«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», — приводит сообщение ТАСС.

По данным СМИ, тело нашли при разборе сгоревших конструкций.

Кроме того, в департаменте сообщили о двух пострадавших: один мужчина получил ожог ног, еще один — ожог кистей. Медики оказали им необходимую помощь.

Ранее из-за лесного пожара в селе Шайдуриха огонь перешел на дома, в результате было повреждено 40 строений, отмечает «Свободная пресса». Из населенного пункта эвакуировали восемь человек. В четверг спасатели локализовали пожар в Шайдурихе на площади 4,1 тыс. кв. м, пишет RT.

