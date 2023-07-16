В Омске произошел пожар на крыше жилого дома
16 июля 202302:04
В Омске произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось в здании по улице Бульвар Победы, 3. На крыше горела кровля на площади 800 кв. м. Пожарные эвакуировали людей с верхних этажей.
Позже площадь пожара увеличилась до 1 125 кв. м, пришлось эвакуировать 60 человек, еще троих спасли. Затем пожар был потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее один человек погиб при пожаре в уральском селе Шайдуриха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru