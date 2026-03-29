МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру

Спецслужбы США в последнее время активизировали охоту за гражданами России по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Речь идет о задержаниях и арестах. Это происходит «в третьих странах по запросам американских спецслужб», отметило внешнеполитическое ведомство.

Ранее двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

