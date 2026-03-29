МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру
29 марта 202608:01
Спецслужбы США в последнее время активизировали охоту за гражданами России по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
Речь идет о задержаниях и арестах. Это происходит «в третьих странах по запросам американских спецслужб», отметило внешнеполитическое ведомство.
Ранее двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме выступили против завоза афганских мигрантов в Россию
- Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана
- Утвержден порядок общения УК с жильцами домов через МAX
- СМИ: США готовят многонедельную наземную операцию в Иране
- МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру
- Онищенко: Женщины могут родить неограниченное количество детей
- В Госдуме заявили, что в механизм самозапретов стоит включить компьютерные игры
- Врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии
- Милонов: Пока нет интернета, нужно решать демографическую проблему
- СМИ: Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном