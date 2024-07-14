В стрельбе на окраине дагестанского села погиб человек

На окраине села Агачаул в Дагестане произошла стрельба, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

В Алабаме четыре человека погибли при стрельбе возле ночного клуба

Инцидент произошел в субботу, 13 июля. Причиной стал земельный спор между местными жителями.

В ходе конфликта произошла драка. Один из участников открыл стрельбу. Погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее три человека стали жертвами стрельба в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаДагестан

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