В стрельбе на окраине дагестанского села погиб человек
14 июля 202418:26
На окраине села Агачаул в Дагестане произошла стрельба, сообщило республиканское управление Следственного комитета.
Инцидент произошел в субботу, 13 июля. Причиной стал земельный спор между местными жителями.
В ходе конфликта произошла драка. Один из участников открыл стрельбу. Погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.
Ранее три человека стали жертвами стрельба в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru