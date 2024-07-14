В Алабаме четыре человека погибли при стрельбе возле ночного клуба

Жертвами стрельбы около ночного клуба в американском штате Алабама стали по меньшей мере четыре человека, передает телеканал CNN со ссылкой на управление местной полиции.

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По информации правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 13 июля в городе Бирмингем. Находившийся на улице стрелок открыл огонь по посетителям ночного клуба.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тела трех человек на месте преступления. Еще один посетитель ночного клуба получил серьезные ранения и скончался в больнице.

В медучреждениях остаются девять пострадавших. Полиция выясняет мотивы стрелка.

Ранее перестрелка произошла в пригороде Чикаго, пострадали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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