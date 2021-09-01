В сторону Сирии движется нефтяное пятно
Крупное нефтяное пятно движется к Сирии, передает Cyprus Mail со ссылкой на кипрско-турецкие власти.
Оно возникло в результате утечки нефти на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс 23 августа. Пятно распространилось на север вдоль сирийского побережья и двигалось на запад в сторону Кипра. В настоящее время изменилось направление течения, и нефть стала смещаться обратно в сторону Сирии.
Власти Кипра заявили, что у полуострова Карпасия был установлен 400-метровый барьер для предотвращения движения нефтяного пятна к побережью.
Ранее исчезло пятно от нефтепродуктов под Новороссийском в Черном море. Следов экологического бедствия не видно на спутниковых снимках.
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