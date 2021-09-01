В сторону Сирии движется нефтяное пятно

Крупное нефтяное пятно движется к Сирии, передает Cyprus Mail со ссылкой на кипрско-турецкие власти.

Под Новороссийском исчезло пятно от разлива нефти

Оно возникло в результате утечки нефти на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс 23 августа. Пятно распространилось на север вдоль сирийского побережья и двигалось на запад в сторону Кипра. В настоящее время изменилось направление течения, и нефть стала смещаться обратно в сторону Сирии.

Власти Кипра заявили, что у полуострова Карпасия был установлен 400-метровый барьер для предотвращения движения нефтяного пятна к побережью.

Ранее исчезло пятно от нефтепродуктов под Новороссийском в Черном море. Следов экологического бедствия не видно на спутниковых снимках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЭкологияНефтьСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры