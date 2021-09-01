В сторону Сирии движется нефтяное пятно

Оно возникло в результате утечки нефти на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс 23 августа. Пятно распространилось на север вдоль сирийского побережья и двигалось на запад в сторону Кипра. В настоящее время изменилось направление течения, и нефть стала смещаться обратно в сторону Сирии.

Власти Кипра заявили, что у полуострова Карпасия был установлен 400-метровый барьер для предотвращения движения нефтяного пятна к побережью.

Ранее исчезло пятно от нефтепродуктов под Новороссийском в Черном море. Следов экологического бедствия не видно на спутниковых снимках.

