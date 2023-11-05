В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отравления домашней котлетой

В деревне Айдара Красноярского края трехлетний мальчик скончался после употребления домашней котлеты, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

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По информации следствия, после употребления приготовленной дома котлеты ребенку стало плохо. Мальчика доставили в местный фельдшерско-акушерский пункт.

Медики пытались оказать ребенку помощь, но спустя два часа он скончался. Инцидент произошел 1 ноября.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах массово отравились учащиеся кадетской школы-интерната. По предварительным данным, недомогание вызвано ротавирусной инфекцией, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОтравлениеДетиКрасноярский Край

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