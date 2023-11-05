В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отравления домашней котлетой
В деревне Айдара Красноярского края трехлетний мальчик скончался после употребления домашней котлеты, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.
По информации следствия, после употребления приготовленной дома котлеты ребенку стало плохо. Мальчика доставили в местный фельдшерско-акушерский пункт.
Медики пытались оказать ребенку помощь, но спустя два часа он скончался. Инцидент произошел 1 ноября.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах массово отравились учащиеся кадетской школы-интерната. По предварительным данным, недомогание вызвано ротавирусной инфекцией, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отравления домашней котлетой
- Палестина заявила о готовности взять на себя управление сектором Газа
- Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
- СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов
- Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к розыгрышу Цыгановых
- Инфляция и кредиты. Из-за роста ключевой ставки ЦБ в России сокращается кредитный бум
- Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
- Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий
- Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы
- «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru