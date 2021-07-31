В столкновении поезда и грузовика под Калугой погиб водитель
В Калужской области при столкновении пассажирского поезда Адлер — Москва и грузовика, перевозившего цемент, погиб водитель большегруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Известно, что авария произошла в Ферзиковском районе, уточняет Газета.ru.
«Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер — Москва. Водитель цементовоза погиб. Идёт эвакуация пассажиров», — приводит официальное сообщение RT.
Уточняется, что среди пассажиров пострадавших нет. Их доставляют на ближайшие вокзалы.
Сотрудники оперативных служб на месте выясняют подробности и обстоятельства крупного ДТП.
Ранее стало известно, что более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов уличного метро в американском Бостоне. Об этом сообщает телеканал WWLP.
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