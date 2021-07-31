В США более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
31 июля 202104:55
Более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов уличного метро в американском Бостоне. Об этом сообщает телеканал WWLP.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу возле Бэбкок-стрит недалеко от Бостонского университета.
В результате столкновения поездов пострадали 23 человека. Раненых доставили в медучреждения района, их жизни ничего не угрожает.
Причины инцидента пока не известны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru