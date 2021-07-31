В США более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов

Более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов уличного метро в американском Бостоне. Об этом сообщает телеканал WWLP.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу возле Бэбкок-стрит недалеко от Бостонского университета.

В результате столкновения поездов пострадали 23 человека. Раненых доставили в медучреждения района, их жизни ничего не угрожает.

Причины инцидента пока не известны.

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ФОТО: depositphotos.com
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