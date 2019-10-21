В столице ограбили квартиру режиссера Хамдамова

В Москве ограбили квартиру кинорежиссера Рустама Хамдамова. Злоумышленники похитили из его дома украшения на сумму около 300 тысяч рублей, пишет сайт KP.Ru. По словам режиссера, кражу мог совершить его давний знакомый.

Согласно данным источника издания в правоохранительных органах, заявление о краже было подано в полицию в субботу, 19 октября. Хамдамов сообщил, что неделей ранее к нему в квартиру заходил давний знакомый по имени Роман. Уже на следующий день режиссер обнаружил пропажу драгоценностей. Уточняется, что из шкатулки пропали старинные серьги, кольцо с рубином, а также брошь - камея и часы с ласточкой из бриллиантов.

Хамдамов поделился, что гость мог похитить ювелирные украшения, пока хозяин квартиры находился в другой комнате.

Ранее НСН писала, что актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам артистки, неизвестная женщина с внешностью цыганки остановила её на проспекте Мира. После окончания беседы актриса обнаружила пропажу кольца.

