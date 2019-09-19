Цыганка обокрала телеведущую с помощью гипноза

Актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая обратилась в полицию с заявлением о краже, пишет сайт KP.Ru.

По словам артистки, неизвестная женщина с внешностью цыганки остановила её на проспекте Мира и заявила, что на её матери лежит сглаз. Она предложила снять порчу и завела с Высоцкой разговор. После окончания беседы актриса обнаружила пропажу кольца.

«Встревоженная телеведущая ввязалась в разговор, желая помочь своей матери и снять сглаз, однако не заметила, как попала под гипноз и самостоятельно отдала мошеннице своё кольцо», — сообщает источник в правоохранительных органах.

Добавим, на данный момент, по сведениям издания, полиция проводит проверку и занимается розыском подозреваемой.

