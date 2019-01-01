В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

В аэропортах Москвы 33 рейса задержаны или отменены совсем. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали самое большое число рейсов – 19, в Шереметьево – девять, в Домодедово – два, отменили три. Данные аккумулированы на 17:20 (мск), отмечает РИА «Новости».

Аналогичные сведения предоставили аэропорты. Причины задержки и отмены рейсов не указаны.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала в эфире НСН, когда российские туристы получат компенсацию в случае отказа от полетов в Грузию.

