В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов
В аэропортах Москвы 33 рейса задержаны или отменены совсем. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково задержали самое большое число рейсов – 19, в Шереметьево – девять, в Домодедово – два, отменили три. Данные аккумулированы на 17:20 (мск), отмечает РИА «Новости».
Аналогичные сведения предоставили аэропорты. Причины задержки и отмены рейсов не указаны.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала в эфире НСН, когда российские туристы получат компенсацию в случае отказа от полетов в Грузию.
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