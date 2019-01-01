В столичном ТЦ протёк аквариум из Книги рекордов Гиннесса

В московском торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, который в 2016 году был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Как пишет ТАСС, представители ТЦ подчеркнули, что протечка связана с плановой заменой герметика. Они отметили, что ситуация не является аварийной.

Руководство торгового центра на Ходынском бульваре сообщило, что угрозы жизни и здоровью людей нет, эвакуация посетителей не проводится. Там пояснили, что протечка аквариума — не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Специалисты меняют старый герметик на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится в течение трех дней.

Напомним, высота цилиндрического аквариума в «Авиапарке» составляет 23 метра. Половина его объема занята искусственным коралловым рифом. Там «живут» полторы тысячи рыб 60 разновидностей, обитающие в морях Карибского бассейна и зоне Большого Барьерного рифа.

