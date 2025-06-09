Песков: Укрепление рубля говорит о стабильности

По его словам, это хорошо «для определенных сегментов экономики», однако для экспортоориентированных «есть определённые издержки».

«Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики», - заключил представитель Кремля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что чем выше курс доллара, тем больше рублей попадает в бюджет, сообщает RT.