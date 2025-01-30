В Ставропольском крае предотвратили теракт

Теракт предотвратили в Ставропольском крае, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

ФСБ: В Краснодаре пилота задержали за финансирование ВСУ

По данным службы, исламист планировал подорвать электричку из Кисловодска в Минводы.

После подрыва поезда террорист планировал уехать в Сирию. Его задержали, а дома у него нашли компоненты взрывного устройства.

Ранее ФСБ в Подмосковье задержала россиянина за серию диверсий по заданию СБУ, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФСБТерактыСтавропольский Край

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