В Ставропольском крае предотвратили теракт

По данным службы, исламист планировал подорвать электричку из Кисловодска в Минводы.



После подрыва поезда террорист планировал уехать в Сирию. Его задержали, а дома у него нашли компоненты взрывного устройства.

Ранее ФСБ в Подмосковье задержала россиянина за серию диверсий по заданию СБУ, напоминает RT.

