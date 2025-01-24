ФСБ: В Краснодаре пилота задержали за финансирование ВСУ

Командира воздушного судна гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый 1968 года рождения инициативно связался с волонтером, собирающим средства для финансирования ВСУ. Мужчина посредством интернет-сервиса обмена электронных денег и криптовалют совершил перевод на расчетный счет.

«Следственным отделом УФСБ... в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена. — НСН)», — подчеркнули в спецслужбе.

Ранее ФСБ задержала в Барнауле учащегося средне-специального учебного заведения Алтайского края, попытавшегося поджечь военкомат, напоминает «Свободная пресса».

