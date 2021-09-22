В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

Авария произошла в Железноводске в Ставропольском крае, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Ребёнок умер в школьном автобусе в Саратовской области

«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: два погибших, 16 пострадавших», - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадавшие госпитализированы. По данным Моисеева, среди них 16-летняя девушка.

Мэр добавил, что на момент аварии в городе шел сильный дождь. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Причина ДТП устанавливается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ставропольский КрайДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры