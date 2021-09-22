В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: два погибших, 16 пострадавших», - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадавшие госпитализированы. По данным Моисеева, среди них 16-летняя девушка.



Мэр добавил, что на момент аварии в городе шел сильный дождь. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.



Причина ДТП устанавливается.

