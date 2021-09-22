Ребёнок умер в школьном автобусе в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту смерти школьника в школьном автобусе, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Новоузенском районе 22 сентября. По предварительным данным, во время развоза учащихся в пяти километрах от посёлка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо.

Учитель, который сопровождал несовершеннолетних, вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшим на место происшествия медикам осталось лишь констатировать смерть школьника.

Ранее в Аларском районе Иркутской области столкнулись школьный автобус и УАЗ. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе дети.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Саратовская ОбластьСмертьШкольникиСледственный Комитет Рф
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