Ребёнок умер в школьном автобусе в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту смерти школьника в школьном автобусе, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Новоузенском районе 22 сентября. По предварительным данным, во время развоза учащихся в пяти километрах от посёлка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо.

Учитель, который сопровождал несовершеннолетних, вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшим на место происшествия медикам осталось лишь констатировать смерть школьника.

Ранее в Аларском районе Иркутской области столкнулись школьный автобус и УАЗ. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе дети.