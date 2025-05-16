В Египте после падения с высоты в отеле погиб ребенок из России

Четырехлетний ребенок из России погиб на территории отеля Xanadu Makadi Bay в Египте после падения с высоты около шести метров. Об этом сообщил юрист в сфере туризма Игорь Косицын со ссылкой на семью погибшего.

Инцидент произошел 6 мая. Семья из Ярославля — руководитель турагентства, ее супруг и двое малолетних сыновей — прибыла в отель после задержки рейса, вызванной закрытием воздушного пространства во Внуково. Пока мать оформляла документы на ресепшене, отец с детьми вышел на улицу.