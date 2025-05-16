В Египте после падения с высоты в отеле погиб ребенок из России

Четырехлетний ребенок из России погиб на территории отеля Xanadu Makadi Bay в Египте после падения с высоты около шести метров. Об этом сообщил юрист в сфере туризма Игорь Косицын со ссылкой на семью погибшего.

Инцидент произошел 6 мая. Семья из Ярославля — руководитель турагентства, ее супруг и двое малолетних сыновей — прибыла в отель после задержки рейса, вызванной закрытием воздушного пространства во Внуково. Пока мать оформляла документы на ресепшене, отец с детьми вышел на улицу.

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По словам Косицына, ресепшн отеля расположен на втором уровне. Рядом находится декоративный фонтан с эффектом «инфинити», за которым расположено незаметное техническое углубление. Юрист отметил, что оно не имеет ограждений, а глубина составляет около шести метров. Младший ребенок забрался на край фонтана и, когда отец позвал его, не сориентировался и сделал шаг в сторону обрыва. С тяжелыми травмами мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Местная полиция проводит проверку, семья обратилась в Следственный комитет России. Косицын считает, что отель несет ответственность за произошедшее, так как опасная зона не была обозначена и визуально маскировалась зелеными насаждениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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