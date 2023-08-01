В Ставрополе задержали женщину за попытку поджечь военкомат

Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ

Белорусские военные вертолеты пересекли границу с Польшей

Самолет Минобороны эвакуировал россиян из Судана

Правозащитница Ева Меркачева считает, что история с челябинцем, который 14 лет удерживал в плену девушку, может оказаться историей домашнего насилия

В Раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке в общественных местах