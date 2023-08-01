В Ставрополе задержали женщину за попытку поджечь военкомат

Сотрудники полиции задержали женщину, которая пыталась поджечь ворота военкомата бутылкой с зажигательной смесью, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Охрана здания сработала оперативно, отметил губернатор.

Владимиров заявил, что задержанная стала жертвой мошенников.

В московском районе Кузьминки во вторник женщина подожгла двери военкомата на Зеленодольской улице. Возгорание оперативно потушили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПожарВоенкоматыСтаврополь

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