В Ставрополе задержали женщину за попытку поджечь военкомат
1 августа 202323:10
Сотрудники полиции задержали женщину, которая пыталась поджечь ворота военкомата бутылкой с зажигательной смесью, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Охрана здания сработала оперативно, отметил губернатор.
Владимиров заявил, что задержанная стала жертвой мошенников.
В московском районе Кузьминки во вторник женщина подожгла двери военкомата на Зеленодольской улице. Возгорание оперативно потушили, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru