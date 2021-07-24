В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что задержанного доставят к следователю СКР уже в ближайшее время - для проведения следственных действий.

Ранее причиной убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна журналисты назвали кровную месть.

