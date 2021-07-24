СК РФ опубликовал кадры с места убийства полицейского в Ставрополе

Оператор снял момент, когда сотрудники СК проводят фотофиксацию и сбор улик.

«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы», - говорится в сообщении СК РФ.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее причиной убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна журналисты назвали кровную месть.

