СК РФ опубликовал кадры с места убийства полицейского в Ставрополе
Следственный комитет России размести видеоматериалы, на которых снято место убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска по Ставрополю.
Оператор снял момент, когда сотрудники СК проводят фотофиксацию и сбор улик.
«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы», - говорится в сообщении СК РФ.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее причиной убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна журналисты назвали кровную месть.
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