Названа причина убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе

На видео из сети запечатлен момент, когда человек в маске и перчатках приблизился к автомобилю полицейского и расстрелял в него всю обойму, а затем скрылся на другой машине.

В связи с убийством заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю краевое СУ СК сообщает о возбуждении уголовного дела.

«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы», — цитирует заявление ведомства RT.

Известно, что застреленный Руслан Абовян был ранен в бедро и туловище. Открывшие огонь скрылись с места происшествия. Правоохранитель скончался после госпитализации, пишет Газета.ru.

Полиция разыскивает преступников.

