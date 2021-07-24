Названа причина убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе
Причиной убийства Абовяна может быть кровная месть за гибель чеченца Джамбулата Дадаева в ходе задержания с участием ставропольского полицейского, считают журналисты Telegram-канала Baza.
«Убитый в 2015 году Дадаев разыскивался ставропольскими полицейскими по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова... Одним из тех, кто участвовал тогда в скандальном задержании Дадаева? был Руслан Абовян», - говорится в сообщении.
На видео из сети запечатлен момент, когда человек в маске и перчатках приблизился к автомобилю полицейского и расстрелял в него всю обойму, а затем скрылся на другой машине.
В связи с убийством заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю краевое СУ СК сообщает о возбуждении уголовного дела.
«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы», — цитирует заявление ведомства RT.
Известно, что застреленный Руслан Абовян был ранен в бедро и туловище. Открывшие огонь скрылись с места происшествия. Правоохранитель скончался после госпитализации, пишет Газета.ru.
Полиция разыскивает преступников.
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